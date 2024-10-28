القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بافيل، رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.