الزكاة والضريبة: تسجيل التصرفات العقارية إلكترونيًا متاح قبل إتمام عملية الإفراغ أو توثيق العقد

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة "طلب تسجيل تصرف عقاري" تتيح للمستفيدين تسجيل تصرفاتهم العقارية إلكترونيًا قبل إتمام عملية الإفراغ أو توثيق العقد، وذلك لتسهيل معرفة مدى خضوع التصرف العقاري للضريبة.
وبيّنت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" أن الخدمة توفر للمستخدم إمكانية إصدار فاتورة بسداد مبلغ الضريبة المستحق ضمن نظام ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدةً أن الهدف منها هو رفع الوعي بالإجراءات النظامية وتيسير عمليات التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي
وأكدت الهيئة استمرارها في توعية المكلفين بحقوقهم وواجباتهم الضريبية، ودعم التحول الرقمي في خدماتها لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.