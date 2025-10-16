الزكاة والضريبة: تسجيل التصرفات العقارية إلكترونيًا متاح قبل إتمام عملية الإفراغ أو توثيق العقد

وبيّنت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" أن الخدمة توفر للمستخدم إمكانية إصدار فاتورة بسداد مبلغ الضريبة المستحق ضمن نظام ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدةً أن الهدف منها هو رفع الوعي بالإجراءات النظامية وتيسير عمليات التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي