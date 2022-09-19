أشاد بوقفة الملك وولي العهد.. "أشرفي": لن ننسى وقفة السعودية مع "باكستان"

وأضاف: "لا شك أن موقف القيادة السعودية الرشيدة لدعم الشعب الباكستاني والوقوف بجوار الحكومة الباكستانية للتخفيف من الأزمة الحالية، موقف واضح غير مستغرب وطبيعي للغاية، ومعتاد ومعروف ويتكرر معنا ومع غيرنا بصفة دائمة في جميع الأوقات؛ لأنها مملكة الإنسانية، وقيادتها الرشيدة تتشرف بخدمة الإسلام والمسلمين منذ تأسيسها وحتى اليوم، وفي الواقع أن الموقف السعودي الراهن لمواجهة الظروف الكارثية غير مستغرَب ولا يمكننا تجاهله ونسيانه على الإطلاق، وهو محل الشكر والتقدير من الحكومة والعلماء ومصدر للفخر والاعتزاز لكل مواطن باكستاني شاهد حقيقة الموقف السعودي النبيل".