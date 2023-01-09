مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. بدء تحكيم نخبة النخبة.. غدًا

وتعد مسابقة نخبة النخبة من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزايين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف.