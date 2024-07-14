وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي ويوقعان على بروتوكول معدل لمحضر "إنشاء مجلس التنسيق"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر دولما بهتشه بمدينة إسطنبول، اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، وذلك في إطار زيارة الأمير فيصل الرسمية إلى تركيا.