مريض يستعيد كامل حركة كتفه بواسطة تقنية طبية متقدمة في مستشفيات المانع بالخبر
حقق قسم جراحة العظام في مستشفى المانع – فرع الخبر إنجازًا طبيًا لافتًا، بقيادة الدكتور محمد المجتبى ، بعد أن تمكن مريض يبلغ من العمر 61 عامًا من استعادة كامل مدى الحركة في كتفه خلال أربعة أسابيع فقط من خضوعه لعملية إصلاح الأوتار بالمنظار باستخدام رقعة الكولاجين التعويضية، وهي تقنية طبية حديثة تُستخدم لتعزيز التئام الأوتار وتسريع عملية التعافي.
وخضع المريض عقب العملية لبرنامج تأهيلي متكامل داخل مركز التأهيل الرياضي التابع لفرع الخبر، حيث عبّر عن امتنانه للدكتور محمد مجتبا والفريق الطبي وللمستشفى، مؤكدًا أن هذا الإجراء المتطور أحدث فرقًا حقيقيًا في جودة حياته وعودته السريعة لممارسة نشاطه اليومي.
وتُعد هذه النتيجة استثنائية مقارنة بالعمليات التقليدية لإصلاح الأوتار، والتي قد يستغرق التعافي الكامل بعدها ما يصل إلى ستة أشهر، في حين تمكن المريض في هذه الحالة من العودة إلى حياته الطبيعية دون آلام أو ضعف خلال شهر واحد فقط.
كما أبدى المريض استعداده لمشاركة تجربته عبر فيديو أو شهادة مكتوبة بهدف إلهام المرضى الآخرين، خاصة مع توفر توثيق مرئي للعملية ومراحل التعافي، مما يعكس مستوى الرعاية الطبية المتقدمة والخبرة التخصصية التي يقدمها قسم جراحة العظام في مستشفيات المانع – فرع الخبر.