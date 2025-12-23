مريض يستعيد كامل حركة كتفه بواسطة تقنية طبية متقدمة في مستشفيات المانع بالخبر

حقق قسم جراحة العظام في مستشفى المانع – فرع الخبر إنجازًا طبيًا لافتًا، بقيادة الدكتور محمد المجتبى ، بعد أن تمكن مريض يبلغ من العمر 61 عامًا من استعادة كامل مدى الحركة في كتفه خلال أربعة أسابيع فقط من خضوعه لعملية إصلاح الأوتار بالمنظار باستخدام رقعة الكولاجين التعويضية، وهي تقنية طبية حديثة تُستخدم لتعزيز التئام الأوتار وتسريع عملية التعافي.