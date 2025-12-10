وزارة التعليم تفعّل اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025 بشراكة مع "نزاهة"

فعّلت وزارة التعليم الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم قيم النزاهة والشفافية والحوكمة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأقامت الوزارة أمس فعالية بهذه المناسبة في مقرها بالرياض، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، وبمشاركة عدد من الجامعات والمدارس، حيث شملت الفعالية عروضًا تقديمية وأنشطة توعوية متعددة.
وتناولت المحاور المطروحة موضوعات شاملة أبرزها الرقابة الذاتية في بيئة العمل، وحماية المبلّغين عن الفساد، وأثر القرارات الوظيفية اليومية في الوقاية من المخالفات، إلى جانب التوعية بمخاطر الفساد، واستعراض أدوات رقمية تفاعلية وأساليب حديثة للكشف عن الممارسات المخالفة.
وأكدت وزارة التعليم استمرار جهودها في مكافحة الفساد من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة داخل البيئة التعليمية، وتعزيز الوعي المؤسسي بمخاطر الفساد الإداري والمالي، وتكريس قيم المساءلة والسلوك الإيجابي، إلى جانب دعم ثقافة التبليغ والرقابة الذاتية لدى منسوبيها.
وشددت على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج توعوية وورش عمل متخصصة تسهم في ترسيخ هذه المفاهيم داخل كافة المؤسسات التعليمية، بما يحقق بيئة عمل قائمة على الثقة والنزاهة والمساءلة.