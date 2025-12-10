وزارة التعليم تفعّل اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025 بشراكة مع "نزاهة"

وتناولت المحاور المطروحة موضوعات شاملة أبرزها الرقابة الذاتية في بيئة العمل، وحماية المبلّغين عن الفساد، وأثر القرارات الوظيفية اليومية في الوقاية من المخالفات، إلى جانب التوعية بمخاطر الفساد، واستعراض أدوات رقمية تفاعلية وأساليب حديثة للكشف عن الممارسات المخالفة.