جناح "روح السعودية" يختتم مشاركته الناجحة في معرض سوق السفر العالمي WTM

وتزامنت مشاركة المملكة هذا العام؛ في هذا المحفل العالمي مع انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية التي تستهدف العديد من الدول الأوروبية إضافة للأمريكيتين، وبرنامج شتاء السعودية 2024، الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، كما جاءت هذه المشاركة في وقت أصبحت فيه زيارة الوجهات السياحية السعودية أكثر سهولة وسلاسة وأمانًا من أي وقت مضى.