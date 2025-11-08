المرور السعودي: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة مرورية وغرامتها تصل إلى 500 ريال
أكدت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة، مشددة على أن تجاوز الخطوط أو تغيير المسار بطريقة عشوائية يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية.
وأوضح "المرور السعودي" في تنبيه توعوي أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 300 إلى 500 ريال، وذلك ضمن جهود الإدارة المستمرة في تنظيم حركة السير والحد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.
وبيّن أن الالتزام بخط السير المحدد يعكس ثقافة مرورية مسؤولة، ويقلل من الحوادث الناتجة عن الانتقال المفاجئ بين المسارات، كما يسهم في تحقيق الانسيابية المرورية، خصوصًا في الطرق ذات الكثافة العالية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.
ودعت الإدارة السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية وخطوط الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند تغيير المسار، مؤكدة أن تطبيق الأنظمة المرورية بدقة يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة قيادة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.