المرور السعودي: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة مرورية وغرامتها تصل إلى 500 ريال

وأوضح "المرور السعودي" في تنبيه توعوي أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 300 إلى 500 ريال، وذلك ضمن جهود الإدارة المستمرة في تنظيم حركة السير والحد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.