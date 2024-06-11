الأطول نهاراً والأقصر ليلاً.. "الزعاق" يوضح سبب تسمية "أيام التشريق"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إن الأيام العشرة من ذي الحجة، خُصت بأسماءٍ لتمييزها عن غيرها في سائر أيام السنة، فاليوم الثامن "يوم التروية"، والتاسع يوم عرفة، والعاشر "يوم الأضحية"، والأيام الثلاثة اللاحقة على الأضحية تُسمى بأيام التشريق، وهي الأيام المعدودات المذكورة في القرآن الكريم.