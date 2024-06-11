الأطول نهاراً والأقصر ليلاً.. "الزعاق" يوضح سبب تسمية "أيام التشريق"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إن الأيام العشرة من ذي الحجة، خُصت بأسماءٍ لتمييزها عن غيرها في سائر أيام السنة، فاليوم الثامن "يوم التروية"، والتاسع يوم عرفة، والعاشر "يوم الأضحية"، والأيام الثلاثة اللاحقة على الأضحية تُسمى بأيام التشريق، وهي الأيام المعدودات المذكورة في القرآن الكريم.
وأضاف الزعاق؛ أن أيام التشريق سُميت بهذا؛ لأن الأضحية لا تُزكى إلا بعد شروق الشمس، وقيل لأن الناس يشرقون اللحم "يقطعونه".
وفي أيام التشريق، يمكث الحجيج في مِنى يأكلون ويشربون ويتبادلون المنفعة، ويذكرون الله، ويشكرونه على ذلك.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن أيام التشريق في هذه السنة هي الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة.
وأكمل، أنه بعد نهاية أيام التشريق ينصرف الحجيج إلى بلدانهم.
وأضاف "الزعاق"؛ أن عشرة ذي الحجة سُميت بأسماءٍ خاصة تمييزاً عن غيرها، "اليوم الثامن" يوم التروية، و"اليوم التاسع" يوم عرفة، والعاشر عيد الأضحى المبارك، ومن 11 إلى 13 تُسمى أيام التشريق، وخصت بها أطهر البقاع مكة المكرّمة.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن للحج أهمية بالغة عند عموم العرب قديماً وحديثاً، ولهذا حرموا القتال قبل الحج وبعده؛ حتى يأمن الحجيج على أموالهم وأنفسهم بما يُسمى الأشهر الحُرم.