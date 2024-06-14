شبكة مجموعة stc تسجل أعلى نسبة استخدام خلال يوم التروية في تاريخ الحج

مع توافد حجاج بيت الله الحرام في صباح يوم التروية إلى مشعر منى لبداية أداء مناسك الحج، سجلت شبكة مجموعة stc في يوم التروية هذا العام ساعات ذروة قياسية جديدة هذا العام لأول مرة في تاريخ الحج، حيث زادت حركة البيانات هذا العام في مشعر منى أكثر من 27% عن العام الماضي وبارتفاع في معدل سرعة الانترنت وتجربة العملاء.
وارتفع حجم المكالمات الصوتية بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي، كما سجلت شبكة المجموعة جودة أعلى وتجربة أفضل بنسبة 36%، وزيادة في حركة بيانات عملاء التجوال الدولي بما يزيد عن 53% حتى فجر يوم التروية.
وأسدلت مجموعة stc الستار على تقنية الجيل الثالث كأول مشغل لها في المملكة، وقامت بتعزيز شبكتها بأحدث التقنيات بإعادة استخدام ترددات متتالية. كما ساهمت التوسيعات الكبيرة في البنية التحتية التي أجرتها المجموعة في تحقيق هذه الأرقام القياسية، والتحسينات الكبيرة التي أجرتها على شبكات الجيل الرابع، مما وفّر تجربة رقمية استثنائية للحجاج والحصول على سرعة الاتصال بالإنترنت.
وساهمت الشركات التابعة لمجموعة stc في تعزيز الخدمات الرقمية للحجاج، حيث قدمت solutions by stc باقة من الحلول التقنية والخدمات المدارة لتوفير الدعم الحيوي والتقني على مدار الساعة، بينما وفرت iot squared أجهزة استشعار متقدمة وسيارات دفاع مدني مجهزة لضمان الإمدادات اللازمة.
كما قدمت specialized by stc باقتي مناسك وميقات لتحسين كفاءة واستجابة القطاعات العاملة أثناء الحج عبر خدمات تحديد المواقع وإدارة الفرق الميدانية ومكالمات الطوارئ، في حين تساهم sirar by stc في تعزيز القدرات السيبرانية في موسم الحج والتي تُعد أولوية قصوى لضمان سلامة بيانات الحجاج وسير الإجراءات اللازمة بكفاءة. وقد ساهمت الجهود المشتركة لشركات المجموعة في توفير تجربة حج سلسة مدعومة بتخطيط عالي الجودة والتطور في إدارة العمليات.
وعلى الرغم من زيادة الطلب الكبيرة على الشبكة نتيجة الأعداد المليونية التي شهدتها صلاة الجمعة في الحرم المكي، إلا أن المجموعة تمكنك من المحافظة على سرعات عالية للإنترنت، وتقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، مما يعكس جاهزية المجموعة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الحجاج وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم خلال أداء المناسك.