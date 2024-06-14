شبكة مجموعة stc تسجل أعلى نسبة استخدام خلال يوم التروية في تاريخ الحج

مع توافد حجاج بيت الله الحرام في صباح يوم التروية إلى مشعر منى لبداية أداء مناسك الحج، سجلت شبكة مجموعة stc في يوم التروية هذا العام ساعات ذروة قياسية جديدة هذا العام لأول مرة في تاريخ الحج، حيث زادت حركة البيانات هذا العام في مشعر منى أكثر من 27% عن العام الماضي وبارتفاع في معدل سرعة الانترنت وتجربة العملاء.