"وزارة الحج" للمعتمرين: اتبعوا هذه الإرشادات أثناء هطول الأمطار بالحرم

وقال: أثناء نزول المطر: توقف عن الطواف إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، انتبه لخطواتك في صحن المطاف، تجنب ارتداء الجوارب لتفادي الانزلاق، اتبع توجيهات المرشدين وأفراد الأمن، وفي حالة المطر الشديد يفضل إكمال الطواف في الأدوار العلوية.