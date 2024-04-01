"وزارة الحج" للمعتمرين: اتبعوا هذه الإرشادات أثناء هطول الأمطار بالحرم

قدم مركز توعية ضيوف الرحمن بوزارة الحج مجموعة من الإرشادات والتعليمات لضيوف الرحمن لأداء العمرة بيسر وطمأنينة أثناء هطول الأمطار، وقال إن لحظات المطر لحظات مباركة خاصة في المسجد الحرام فاستعد لها واعتمر بطمأنينة.
ونصح المركز خلال إنفوجرافيك نشره على منصة "إكس" لأداء العمرة أثناء هطول الأمطار، بمتابعة تحديثات الأرصاد وإحضار مظلة مخصصة للمطر وارتداء ملابس عازلة للماء لغير المحرم والنساء.
وقال: أثناء نزول المطر: توقف عن الطواف إذا كنت تعاني من مشاكل صحية، انتبه لخطواتك في صحن المطاف، تجنب ارتداء الجوارب لتفادي الانزلاق، اتبع توجيهات المرشدين وأفراد الأمن، وفي حالة المطر الشديد يفضل إكمال الطواف في الأدوار العلوية.