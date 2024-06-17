"الوطني للرقابة على الالتزام البيئي": أجواء صحية ونقية ترافق رحلة الحجاج في المشاعر

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن أجواء صحية ونقية ترافق رحلة الحجاج في المشاعر المقدسة إلى أن مؤشر جودة الهواء في المشاعر المقدسة، اليوم الاثنين، "صحي نقي" في النطاق الأخضر.