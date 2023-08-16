"القويعية العام" يُنهي معاناة ستينية من ورم لحمي بالرحم

تمكّن فريق طبي في مستشفى القويعية العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ سيدة ستينية، تعاني من فقر دم حاد ناجم عن نزيف رحمي متكرر.
فبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، أُجريت جراحة استكشافية للبطن والحوض، بينت وجود ورم لحمي كبير يملأ التجويف الرحمي، مُسببًا النزيف المتكرر، وخلال الجراحة جرى استئصال الرحم بنجاح، وتماثلت المريضة للشفاء ولله الحمد.
يُذكر أن تلك العملية الأولى من نوعها في المستشفى، وضمن خطة "التجمع الأول" التوسعية في تقديم مختلف الخدمات الطبية في جميع منشآته، عبر تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي والتقنيات المستحدثة مع توفر كوادر صحية متخصصة.