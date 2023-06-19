فلاورد ترعى "مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر" في الرياض

شاركت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، كراعي ضيافة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر تحت عنوان "التعاون لتحقيق الازدهار" الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من وزارة الاستثمار في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، في المملكة العربية السعودية يومي 11-12 يونيو، 2023.
ويهدف المؤتمر لدعم وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للتوصل إلى حلول للمصالح المشتركة لكل من الدول العربية والصين عبر هذا التعاون الاستراتيجي واستهدف مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر أن يكون منصة للمدراء التنفيذين ذوي الابتكار وقادة الإدارات العليا والمستثمرين ورواد الأعمال حيث أنه وفّر فرصة واسعة وشاملة للتعاون والاتفاق على مبادرات تجارية متبادلة المنفعة بين الدول العربية والصين.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعمه هذا المؤتمر المهم الهادف لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين. نحن في فلاورد نحرص دوماً على المشاركة في هذه الأحداث المهمة التي تقدم الدعم لقطاع الأعمال والاقتصاد والمبادرين الشباب. ونود أيضاً تقديم الشكر للمملكة العربية السعودية على الدور المهم التي تلعبه في الارتقاء بمكانتها ومكانة الدول العربية على الساحة العالمية في جميع القطاعات وبالتالي تقديم الفرص للشركات الناشئة للنمو والازدهار معها."
واستقطب هذا المؤتمر أكثر من 150 قيادي في الحكومة والقطاع الخاص الذين شاركوا في أكثر من 20 حلقة نقاشية في مختلف القطاعات وبحضور أكثر من 3000 شخص.