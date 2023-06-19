فلاورد ترعى "مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر" في الرياض

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعمه هذا المؤتمر المهم الهادف لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين. نحن في فلاورد نحرص دوماً على المشاركة في هذه الأحداث المهمة التي تقدم الدعم لقطاع الأعمال والاقتصاد والمبادرين الشباب. ونود أيضاً تقديم الشكر للمملكة العربية السعودية على الدور المهم التي تلعبه في الارتقاء بمكانتها ومكانة الدول العربية على الساحة العالمية في جميع القطاعات وبالتالي تقديم الفرص للشركات الناشئة للنمو والازدهار معها."