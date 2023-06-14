بعد توقيع اتفاقيات وزيارة عدد من الشركات.. "الخريف" يختتم زيارته إلى فرنسا

وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك كريديت أجريكول سي آي بي الفرنسي، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتبادل الخبرات الائتمانية واستكشاف الفرص ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، كما شهد توقيع إطلاق مسرعة الابتكار بين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبين شركة "station F"، إضافة إلى لقاء عدد من الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في الجمهورية الفرنسية، بحضور الملحق الثقافي للمملكة في فرنسا وسويسرا الدكتور أحمد حليس.