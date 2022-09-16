اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز في دورتها الـ 42 بالمسجد الحرام

اختتمت صباح اليوم لجنة المحكمين, جدول أعمال التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، وذلك بالاستماع إلى 5 متسابقين في الجلسة الصباحية، ليبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم (96) متسابقاً، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 153 متسابقًا يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم.
وسيقام الحفل الختامي يوم الأربعاء القادم 25 صفر 1444هـ بالمسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة بجوائز نقدية تصل إلى 2,700,000 ريال.