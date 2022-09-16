اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز في دورتها الـ 42 بالمسجد الحرام

اختتمت صباح اليوم لجنة المحكمين, جدول أعمال التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، وذلك بالاستماع إلى 5 متسابقين في الجلسة الصباحية، ليبلغ مجموع من تم الاستماع إلى تلاواتهم (96) متسابقاً، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 153 متسابقًا يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم.