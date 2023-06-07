خبراء صندوق النقد الدولي يشيدون باستمرار تنفيذ إصلاحات رؤية السعودية 2030

وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م أعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعًا أن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة. كما أكد أن الدين العام يعد منخفضًا وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى المملكة يمكنها من مواجهة التحديات، مبينا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة؛ نظرًا لهيكل الاقتصاد السعودي.