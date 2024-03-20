"تعليم الرياض" تُطلق المسابقة الرمضانية "يُرَتّلهُ تَرْتِيلاً"

وتتكوّن المسابقة من مسارَيْن رئيسَيْن، وهما: مسار التلاوة، ومسار التدبُّر، مضيفًا أن مسار التلاوة يتكوّن من فرعين: الفرع الأول "نتلوها صحيحة"؛ وهو عبارة عن حلقة لتصحيح التلاوة في سورٍ محدّدة من المقرر الدراسي. والفرع الثاني "تراتيل"، وفيها يرتّل الطالب عبر تسجيلٍ صوتي مقطعاً محدداً بإتقانٍ مراعياً أحكام التجويد.