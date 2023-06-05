"الدلامي" يتفقّد مشروعات الطرق بالمدينة المنوّرة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن

تفقّد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ عدداً من مشروعات الطرق في منطقة المدينة المنوّرة، مطلعاً على عددٍ من الطرق، والتأكّد من توافر كافة معايير السلامة عليها، استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.