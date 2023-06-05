"الدلامي" يتفقّد مشروعات الطرق بالمدينة المنوّرة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن

تفقّد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ عدداً من مشروعات الطرق في منطقة المدينة المنوّرة، مطلعاً على عددٍ من الطرق، والتأكّد من توافر كافة معايير السلامة عليها، استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.
ووقف الدلامي؛ على مراحل عمل المشروعات والخدمات المقدمة، وأبرز أعمال التنفيذ والصيانة والسلامة التي تمّ عملها للارتقاء بجودة الطرق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يضمن سلامة مرتاديها وانسيابية الحركة، ويحقّق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت وعلى مدار الأشهر الماضية بتنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة على طرق المدينة المنوّرة والطرق المؤدية إليها، بهدف رفع نسبة الجاهزية، وضمان توفير أعلى الخدمات لضيوف الرحمن وزوّار المسجد النبوي الشريف.