بنك الرياض يطلق "مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه في القطاع المصرفي السعودي

وفي تقدير لجهود البنك في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، حصد بنك الرياض على حزمة واسعة من الجوائز، كان أحدثها حصوله على جائزة "أفضل تطبيق وحالة استخدام لتحليلات العملاء المقدمة من قمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط"، "وجائزة التميز في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المقدمة من قمة إثراء تجربة العميل".