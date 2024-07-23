بنك الرياض يطلق "مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه في القطاع المصرفي السعودي

أعلن بنك الرياض عن إطلاقه أول مركز متخصص من نوعه لتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي السعودي, والذي سيمكّن البنك وقطاعات أعماله من تسخير احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والحصول على بيانات تحليلية متقدمة واستباقية تدعم بناء رؤى الأعمال لدى البنك وفق معايير متطورة عالية الجودة.
وسيتيح مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي، بيئة تحليلية وبحثية متقدمة مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ الاستباقي، وسيساهم المركز بشكل مباشر في دعم وتعزيز فاعلية العمليات وكفاءتها واستمراريتها, من خلال دوره الفعّال في توفير التحليلات الذكية الاستباقية للبيانات المتعلقة بالعديد من المؤشرات الحيوية والمؤثرة في خطط الأعمال واستراتيجية البنك.
وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، الأستاذ نادر الكريّع عن اعتزازه بهذه الإضافة النوعية التي يحققها إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي لتوطين حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة وأهدافها الاستراتيجية والسباقة، والتي تعد كذلك خطوة إضافية تعزز من موقع ومكانة بنك الرياض كبيئة ريادية حاضنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.
ويُعد المركز ثمرةً للجهود التي نبذلها للاستثمار الأمثل للإمكانات بما ينعكس على تعظيم القيمة المحققة لعملائنا ومساهمينا ومنسوبينا في البنك، وسيكون له أثره في تسريع مسيرة التحول الرقمي للبنك والريادة في تعظيم الاستفادة من البيانات والخدمات المبتكرة للمركز.
وفي تقدير لجهود البنك في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، حصد بنك الرياض على حزمة واسعة من الجوائز، كان أحدثها حصوله على جائزة "أفضل تطبيق وحالة استخدام لتحليلات العملاء المقدمة من قمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط"، "وجائزة التميز في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المقدمة من قمة إثراء تجربة العميل".