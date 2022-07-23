بعد إعلان حالة الطوارئ العالمية.. ما أعراض "جدري القردة" وكيفية انتقاله والوقاية منه؟

عادةً ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، وقد يسبب حالات وخيمة. وفي الآونة الأخيرة تراوحت نسبة الوفيات من مجموع الإصابات بين 3 و6 % تقريبًا، وفقًا لما نشرته منظمة الصحة العالمية.