بعد إعلان حالة الطوارئ العالمية.. ما أعراض "جدري القردة" وكيفية انتقاله والوقاية منه؟

ما إن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب تفشي "جدري القردة"، حتى بدأ القلق يتسرب إلى الكثيرين في أنحاء العالم بأسره؛ خوفًا من المجهول، وخشية تفشيه ليصير وباءً مثل "كوفيد – 19".
ويعد إعلان حالة الطوارئ هو أعلى مستوى تنبيه لدى منظمة الصحة العالمية، ولا تستخدمه المنظمة إلا في حالات الكوارث وتفشي الأوبئة عالميًا.
يُعد "جدري القردة" مرضًا فيروسيًا حيواني المنشأ، يظهر بشكل رئيس في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.
وقد لوحظ في مايو2022 ظهور عددٍ من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الإفريقية، حيث بلغت عدد الحالات حتى الوقت الراهن نحو 16 ألف حالة مؤكدة مصابة بالفيروس.
ما أعراضه؟
تمتد فترة حضانة المرض من 5 إلى 21 يومًا، وغالبًا ما تكون بين 7 إلى 14 يومًا، وتشمل أعراضه، بحسب هيئة الصحة العامة "وقاية":
- سخونة
- صداع
- ألم في العضلات
- انتفاخ في الغدد اللمفاوية
- التعب والإرهاق
- ألم الظهر
- علامات الطفح الجلدي وتظهر بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه وينتشر في باقي الجسم.
تذكر منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني طرق انتقال الفيروس، بأنه ينتقل إلى الإنسان من خلال المخالطة الوثيقة لشخص أو حيوان مصاب أو مواد ملوثة بالفيروس.
كما ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الملامسة الوثيقة للقروح، وسوائل الجسم، والرذاذ التنفسي، والأدوات الملوثة مثل: الفراش.
عادةً ما يزول مرض جدري القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، وقد يسبب حالات وخيمة. وفي الآونة الأخيرة تراوحت نسبة الوفيات من مجموع الإصابات بين 3 و6 % تقريبًا، وفقًا لما نشرته منظمة الصحة العالمية.
قدمت هيئة الصحة العامة "وقاية" مجموعة من النصائح العامة للمواطنين؛ للوقاية من المرض، وتجنب الإصابة به (لا قدر الله)، ومنها:
1- أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، والتزم بارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.
2- عليك مراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة، وخصوصًا في حال كنت عائدًا من السفر خلال 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض.
3- اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.