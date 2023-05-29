اختطاف "سعودي" في بيروت.. والخاطفون يطالبون بفدية 400 ألف دولار.. ووزير الداخلية اللبناني: عقابهم سيكون قاسيًا

وتعرَّض المواطن السعودي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية في بيروت للاختطاف مساء أمس الأحد من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وطالب الخاطفون عبر رسالة هاتفية بفدية تُقدر بـ400 ألف دولار (نحو مليون ونصف المليون ريال سعودي)، وتبيَّن أن مصدر الرسالة من الضاحية الجنوبية في بيروت حيث مقر ميليشيا حزب الله.