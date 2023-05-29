اختطاف "سعودي" في بيروت.. والخاطفون يطالبون بفدية 400 ألف دولار.. ووزير الداخلية اللبناني: عقابهم سيكون قاسيًا

كشفت تقارير إعلامية عن اختطاف مواطن سعودي في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن السلطات اللبنانية تعمل على تحريره من خاطفيه، الذين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.
وتعرَّض المواطن السعودي الذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية في بيروت للاختطاف مساء أمس الأحد من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية، وطالب الخاطفون عبر رسالة هاتفية بفدية تُقدر بـ400 ألف دولار (نحو مليون ونصف المليون ريال سعودي)، وتبيَّن أن مصدر الرسالة من الضاحية الجنوبية في بيروت حيث مقر ميليشيا حزب الله.
وفي بيان بثته عبر تويتر قالت السفارة السعودية في بيروت إنها تلقت بلاغًا من ذوي أحد المواطنين، الذي فُقد الاتصال به فجر يوم الأحد.
وأشارت إلى أنها على تواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية "على أعلى المستويات؛ لكشف ملابسات اختفاء المواطن".