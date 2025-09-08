الأرصاد: أمطار غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة متوقّع خلال خريف 2025 بالمملكة

وبين التقرير أن التوقعات المناخية لمتوسط درجة الحرارة السطحية خلال فصل الخريف للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر, تُشير إلى احتمالية ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة, وذلك بفرصة حدوث تقدر بنسبة (70%), كما يتوقع أن يصل أقصى ارتفاع عن المعدل بحوالي (0.8) درجة مئوية على أجزاء من مناطق (الجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة الشرقية)، ‏بينما يكون الارتفاع عن المعدل أقل في بقية المناطق، في حين يتوقع أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مناطق (الباحة، وعسير، ‏وجازان) وأجزاء من مناطق (نجران، ومكة المكرمة، والرياض).