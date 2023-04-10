بوقف تنموي و"حوارات إعلامية".. هكذا تضع "جستن" بصمتها في الريادة التربوية

وانبثقت فكرة إنشاء الجمعية "جستن" لدى مجموعة من رجال التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إدراكاً منهم لأهمية تكامل الجهود، وتعاون المختصين، في سبيل النهوض بالتربية وعلم النفس، وتعزيز مكانتهما في المجتمع، إضافة إلى ما تمثله الجمعية من قناة اتصال بين هؤلاء المختصين.