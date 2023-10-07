الخارجية : المملكة تتابع تطورات الأوضاع للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين

قالت وزارة الخارجية إن المملكة: نتابع من كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.