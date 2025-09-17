مجموعة بلازا بريميوم تفتتح المقر الإقليمي في الرياض احتفالاً بمرور 10 سنوات من النجاح في المملكة العربية السعودية

شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في 14 سبتمبر 2025، حضور نخبة من الضيوف المتميزين من الجهات الحكومية، وهيئات المطارات، وشركات الطيران، وشركاء الصناعة.ونخبة من الإعلاميين والصحفيين وقد تشرّف الحفل بحضور السيد سونغ هوي سي، المؤسس والرئيس التنفيذي، والسيد بورا إيشبولان، نائب الرئيس التنفيذي، والسيد أوكان كوفجي، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،و السيدة ميرا الحمود، مديرة الإستراتيجية وتطوير الأعمال، مجموعة بلازا بريميوم و السيد لوركان تايرل، نائب الرئيس للشؤون التجارية، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني؛ السيد عبدالعزيز العساكر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، شركة مطارات الرياض؛ والسيدة أنجيليكا فيتش، مديرة أولى – صالات وتجربة أرضية، شركة الخطوط الجوية الرياض حيث شاركوا رؤيتهم حول استمرار نمو مجموعة بلازا بريميوم ومساهمتها في الارتقاء بخدمات الضيافة في المطارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.