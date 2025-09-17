مجموعة بلازا بريميوم تفتتح المقر الإقليمي في الرياض احتفالاً بمرور 10 سنوات من النجاح في المملكة العربية السعودية

أطلقت مجموعة بلازا بريميوم، الرائدة عالمياً في مجال خدمات الضيافة بالمطارات، مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض، لتواصل ترسيخ مكانتها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويشكل هذا الافتتاح محطة مفصلية في مسيرة الشركة التوسعية، حيث يتزامن مع احتفالها بمرور عشر سنوات من النجاح في خدمة ملايين المسافرين داخل المملكة العربية السعودية.
شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في 14 سبتمبر 2025، حضور نخبة من الضيوف المتميزين من الجهات الحكومية، وهيئات المطارات، وشركات الطيران، وشركاء الصناعة.ونخبة من الإعلاميين والصحفيين وقد تشرّف الحفل بحضور السيد سونغ هوي سي، المؤسس والرئيس التنفيذي، والسيد بورا إيشبولان، نائب الرئيس التنفيذي، والسيد أوكان كوفجي، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا،و السيدة ميرا الحمود، مديرة الإستراتيجية وتطوير الأعمال، مجموعة بلازا بريميوم و السيد لوركان تايرل، نائب الرئيس للشؤون التجارية، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني؛ السيد عبدالعزيز العساكر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، شركة مطارات الرياض؛ والسيدة أنجيليكا فيتش، مديرة أولى – صالات وتجربة أرضية، شركة الخطوط الجوية الرياض حيث شاركوا رؤيتهم حول استمرار نمو مجموعة بلازا بريميوم ومساهمتها في الارتقاء بخدمات الضيافة في المطارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
سيكون مقر الرياض بمثابة مركز لإدارة عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز التعاون والدعم الإقليمي في مجالات صالات المطارات، الفنادق، خدمات الاستقبال والمساعدة، المسار السريع، وخدمات الكونسيرج. ويعكس هذا المقر الجديد رؤية المجموعة في الاستمرار بالابتكار وتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى.
وقال السيد سونغ هوي سي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بلازا بريميوم: "يمثل افتتاح مكتبنا الإقليمي في الرياض إنجازاً نفخر به بينما نواصل تعزيز حضورنا في المملكة وتوسيع تأثيرنا في المنطقة. “. إن شراكاتنا المحلية وكوادرنا الموهوبة تواصل وضع معايير جديدة في ضيافة المطارات، دعماً لرؤية المملكة 2030
وأضاف: "نحن نعمل حالياً في الرياض، الدمام، جدة، ومطار البحر الأحمر الدولي، ونوظف أكثر من 350 موظفاً في المملكة، كما نعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران والضيافة، حيث نخدم ما معدله 100 ألف ضيف شهرياً. مع نسبة توطين تبلغ 60% – وهدفنا الوصول إلى 80% – إلى جانب برنامج تدريب للخريجين لإعداد “.2030الجيل القادم من قادة الطيران والضيافة، نؤكد التزامنا العميق بدعم رؤية المملكة
وأكد السيد بورا إيشبولان، نائب الرئيس التنفيذي "يُعد هذا الافتتاح مناسبة تاريخية، إذ يتزامن مع مرور 10 سنوات على خدمتنا للمسافرين في المملكة. خلال العقد الماضي، حظيت مجموعة بلازا بريميوم بامتياز العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا وأصحاب المصلحة وزملائنا في المملكة لإعادة تعريف تجربة السفر ووضع معايير جديدة في ضيافة المطارات. وتُعد المملكة العربية السعودية حجر الأساس في استراتيجيتنا العالمية، والرياض هي القاعدة المثالية لمقرنا الإقليمي. هذا المكتب لا يعزز وجودنا التشغيلي فحسب، بل يمثل أيضاً مركزاً “للابتكار والشراكات وتقديم خدمات ركاب عالمية المستوى بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هي الرائدة عالمياً في حلول الضيافة المتكاملة في المطارات وخدمات المسافرين، حيث تدير أكبر مجموعة بلازا بريميوم شبكة من صالات المطارات حول العالم وتقدم تجربة ضيافة داخل المطارات شاملة مع 14 علامة تجارية في محفظتها، تعمل في 150 دولة عبر 600 مطار دولي ومحلي وتخدم 24 مليون مسافر سنوياً. من خلال رسالتها "لجعل السفر أفضل"، قدمت المجموعة أول مفهوم لصالة مطار مستقلة في العالم في عام 1998.
بلازا بريميوم لاونج، بلازا بريميوم فيرست – صالات مطار حائزة على جوائز، أيروتيل – أكبر سلسلة فنادق ترانزيت في المطارات في العالم، ريفريش باي أيروتيل، أولويز – خدمات المسافرين في المطارات، المطاعم في المطارات، سمارت ترافيلر – منصة رقمية مبتكرة وتجربة مكافآت، و"ون ترافيل إكسبيرينس إيكوسيستم" (ون تيكو)، المجموعة هي في طليعة تحويل تجارب المطارات نحو الأفضل من خلال حلول مبتكرة يقودها الإنسان.
يمتد التزام مجموعة بلازا بريميوم إلى ما بعد علاماتها التجارية، حيث تقدم أيضاً إدارة الصالات وحلول الضيافة لشركات الطيران الرائدة والتحالفات والمؤسسات حول العالم. حازت مجموعة بلازا بريميوم على أكثر من 100 جائزة، مما يظهر إنجازاتها الاستثنائية والتزامها بتميز الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة حصلت على الجائزة المرموقة "أفضل صالة مطار مستقلة في العالم" في جوائز شركات الطيران العالمية من سكاي تراكس لمدة تسع سنوات متتالية من 2016 إلى 2025. مع فريق يضم أكثر من 6,000 محترف متخصص ملتزمون حول العالم، ومن خلال السعي المستمر للابتكار والتميز، تشهد المجموعة نمواً متسارعاً على المستوى العالمي.