"رؤية المملكة 30" تتوازى مع "قمة جدة".. تفاصيل من "رحلة الانتقال الأخضر"

ويوضح المعرض نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أعلنت المملكة عن تبنيها له، والذي أقرته قمة مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة لها في عام 2020م، والذي يمثل إطاراً شاملاً ومتكاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، وطريقة مستدامة لإدارة هذه الانبعاثات باستخدام أربع ركائز هي؛ التخفيض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة، وخلفية العمل على تطوير هذا النهج وتطبيقه، والنتائج المرجوة منه، والعناصر المؤثرة التي تُسهم في تعزيز فاعليته، كالمدن الذكية، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتوعية المجتمع بأهمية دعم تطبيقات هذه النهج، ودوره في تحقيق طموح المملكة الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.