"التخصصات الصحية" تحقق جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز "Brandon Hall Group" العالمية

حققت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز "Brandon Hall Group HCM Excellence Award" العالمية، وذلك في فئة التطوير القيادي لمسار التوجيه ومسار قياس الأثر.
ويأتي استحقاق الهيئة، بعد استيفائها متطلبات الجائزة من خلال الريادة في إطلاق مبادرات نوعية تُعنى بتطوير القيادات الصحية وتمكينها، إضافة إلى إسهاماتها في تعزيز الابتكار في بيئة العمل، وابتكارها لبرامج التطوير القيادية والمهنية بمعايير عالمية، ودورها الحيوي في تعزيز استدامة الكفاءات الوطنية وتحقيق إنجازات متميزة.
وتُعدُّ الجائزة إحدى الجوائز المرموقة على مستوى العالم في مجال إدارة رأس المال البشري، والتابعة لـ"Brandon Hall Group"، ويتنافس عليها العديد من الجهات والمنظمات العالمية.