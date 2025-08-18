"التخصصات الصحية" تحقق جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز "Brandon Hall Group" العالمية

ويأتي استحقاق الهيئة، بعد استيفائها متطلبات الجائزة من خلال الريادة في إطلاق مبادرات نوعية تُعنى بتطوير القيادات الصحية وتمكينها، إضافة إلى إسهاماتها في تعزيز الابتكار في بيئة العمل، وابتكارها لبرامج التطوير القيادية والمهنية بمعايير عالمية، ودورها الحيوي في تعزيز استدامة الكفاءات الوطنية وتحقيق إنجازات متميزة.