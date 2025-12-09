اختتام "قمة كوموشن العالمية 2025" بالرياض.. وتكريم الفائزين بجائزة "الرؤية الحضرية المبتكرة"
اختُتمت في العاصمة الرياض، اليوم، أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 (CoMotion Global)، التي أُقيمت خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين العام والخاص، وصنّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد جديد على مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة التنقل والابتكار الحضري.
تكريم الفائزين بجائزة "الرؤية الحضرية المبتكرة"
وشهدت فعاليات اليوم الثالث الإعلان عن الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة كوموشن العالمية للرؤية الحضرية المبتكرة، وهم:
م. حسن الموسى، المشرف على البنية التحتية والتشغيل في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، لدوره في تطوير مترو الرياض، أطول شبكة نقل عام ذاتية القيادة في العالم.
فاليري لابي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "Wahu Mobility"، لإطلاقها أول مصنع للمركبات الكهربائية في مدينة أكرا بغانا.
كلادويو أورريغو، حاكم إقليم سانتياغو، لإشرافه على تحويل 68% من أسطول الحافلات العامة إلى كهربائية، ليصبح الأكبر خارج الصين.
جولة ميدانية إلى مركز التحكم بمترو الرياض
كما اطّلع عدد من قادة المدن وخبراء التنقل المشاركين في القمة على منظومة مترو الرياض، خلال زيارة ميدانية إلى مركز الملك عبدالعزيز للتحكم، حيث تلقوا شرحًا حول آليات التشغيل، والتقنيات الذكية المستخدمة لضمان كفاءة الخدمة وسلامة الركّاب.
إشادة دولية بدور الرياض
من جانبه، قال جون روسانت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كوموشن"، إن ما شهدته القمة من زخم وشراكات ونقاشات، يبرهن على أن الرياض أصبحت من أكثر مدن العالم طموحًا لقيادة التحول في قطاع التنقل الحضري، مؤكدًا أن القمة أسّست لمنصة عالمية لتسريع تبني الحلول الذكية والمستدامة.
أبرز التوصيات والاتفاقيات
وأوصت القمة بـ:
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التنقل.
سنّ تشريعات مرنة تُحفّز الابتكار.
تسريع إدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة النقل.
بناء مدن ذكية تُوفّر تجربة تنقل آمنة وسلسة.
كما شملت الفعاليات توقيع مذكرتي تفاهم بين:
الهيئة العامة للطيران المدني و"آرتشر أفييشن".
شركة "إندرايف" العالمية و"إيه آي درايف" السعودية.
وأُطلق خلال القمة تقرير مشترك بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومعهد كيرني للتنقل المتقدم، أوصى بتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع التحول في قطاع النقل.
أكثر من 100 فعالية
يُذكر أن عدد جلسات وفعاليات القمة تجاوز 100 جلسة، ناقشت مستقبل منظومات النقل والتقنيات الحضرية، في ظل التحول المتسارع الذي تشهده المملكة نحو النقل الذكي والمستدام، بما يعزز جودة الحياة ويرسم ملامح مستقبل جديد لهذا القطاع الحيوي.