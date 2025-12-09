اختتام "قمة كوموشن العالمية 2025" بالرياض.. وتكريم الفائزين بجائزة "الرؤية الحضرية المبتكرة"

اختُتمت في العاصمة الرياض، اليوم، أعمال قمة كوموشن العالمية 2025 (CoMotion Global)، التي أُقيمت خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، بمشاركة واسعة من قادة القطاعين العام والخاص، وصنّاع القرار، والخبراء، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد جديد على مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة التنقل والابتكار الحضري.