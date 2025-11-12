الرياض تحتضن النسخة الرابعة من برنامج جراحات الوجه والفكين

اختُتمت في مدينة الرياض فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج المتقدم في الجراحات التصحيحية للوجه والفكين Clinical Masterclass in Orthognathic Surgery، والذي أُقيم على مدى يومين، 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، وبحضور تجاوز 120 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها.
وتضمّن البرنامج محاضرات علمية متقدمة استعرضت أحدث التقنيات والأساليب الجراحية، إضافة إلى بث مباشر لعمليات جراحية أُجريت في مستشفى الدكتور محمد الفقيه، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لمتابعة الإجراءات عن قرب والاستفادة من خبرة الفريق الطبي المنفّذ.
وأكد الدكتور ناصر العسيري، منظم البرنامج، أن نجاح النسخة الرابعة يُعد امتدادًا لما تحقق في النسخ السابقة، مشيرًا إلى أن البرنامج أصبح منصة علمية متقدمة تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي في مجال جراحات الوجه والفكين.
وأعرب العسيري عن شكره للجنة التنظيمية والمتحدثين والمشاركين، مثمنًا جهودهم التي أسهمت في إنجاح اللقاء العلمي، مؤكدًا عزم اللجنة على تطوير البرنامج مستقبلًا، وتقديم محتوى علمي أعمق وتجارب تطبيقية أوسع، بما يدعم تطوير مهارات الممارسين الصحيين.
ويُعد برنامج Clinical Masterclass in Orthognathic Surgery من أبرز البرامج التدريبية المتخصصة، ويهدف إلى تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءة الممارسين في مجال الجراحات التصحيحية والتقويمية للوجه والفكين، من خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي المباشر.