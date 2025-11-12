الرياض تحتضن النسخة الرابعة من برنامج جراحات الوجه والفكين

اختُتمت في مدينة الرياض فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج المتقدم في الجراحات التصحيحية للوجه والفكين Clinical Masterclass in Orthognathic Surgery، والذي أُقيم على مدى يومين، 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، وبحضور تجاوز 120 مشاركًا من داخل المملكة وخارجها.