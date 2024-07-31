"القصبي": نقلة نوعية للارتقاء بمستوى المنتجات المستوردة أو المحلية والمعروضة في السوق

وبين أن المملكة تمكنت من بناء قصة نجاح في مجال سلامة المنتجات بدأتها في العام 2016 مع انطلاق برامج رؤية السعودية 2030، تمكنت خلالها من الارتقاء بمستويات مطابقة المنتجات في السوق بنسبة تجاوزت 25.7% عما كانت عليه في عام 2016 لتصل إلى 83.14% في عام 2023، وأصدرت هيئة المواصفات السعودية خلال هذه الفترة أكثر من 60 لائحة فنية، كما أطلقت منصة سابر لتسجيل وتتبع المنتجات وإصدار شهادات المطابقة والإرسالية رقمياً، وغيرها من النشاطات ذات العلاقة بالبنية الوطنية التحتية للجودة.