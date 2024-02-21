القبض على 3 مواطنين اصطادوا 18 كائنًا فطريًّا دون ترخيص في المدينة المنورة

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بوادي خاخ في منطقة المدينة المنورة؛ تَمَكنت من القبض على المواطنين عبدالله معاود اللهيبي، عبدالله حامد الصاعدي، وعيسى بدر السهلي.
جاء ذلك بسبب ارتكابهم مخالفة صيد (18) كائنًا فطريًّا، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرّم صيد الكائنات الفطرية؛ مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص عي غرامة (10.000) ريال، وعقوبة صيد طائر القمري وطائر السمان غرامة (1500) ريال، وعقوبة صيد طائر الخضري (1000) ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.