"كفاءة" تطلق خدماتها في ترتيب طرح الصكوك المالية

وأضاف: "تحرص الشركة على معرفة الرغبة الاستثمارية للعميل لتبحث عن الفرص التي تتناسب مع الاحتياج الاستثماري له، وعلى مستوى مشاريع التطوير العقاري، تحرص الشركة على اختيار مشاريع تحظى بمطورين عقاريين من ذوي الخبرات في المجال العقاري، وتكون المشاريع في أماكن جيدة سهلة البيع. وفيما يتعلّق بالتمويل متوسط وقصير الأجل، ذكر الأستاذ يوسف أن الشركة تحرص على اختيار الشركات النخبوية ذات الأداء المالي الجيد".