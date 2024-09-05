"كفاءة" تطلق خدماتها في ترتيب طرح الصكوك المالية

أعلنت شركة "كفاءة" المالية، اليوم الخميس، عن بدء تقديم خدماتها المالية للعملاء في المملكة، وهي الخدمات المتمثلة في ترتيب طرح الصكوك المالية والاستثمار فيها، بعد حصولها على الموافقة الأولية من هيئة السوق المالية.
وجاء الإعلان خلال مشاركة "كفاءة" المالية في مؤتمر "فنتك 24"، الحدث الأبرز في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة، والذي يقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، باستضافة من برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي "ساما"، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، وبتنظيم مشترك من "فنتك السعودية" و"تحالف"، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما العالمية"، وصندوق الفعاليات الاستثماري.
وتتمثل خدمات الشركة في تمويل الشركات والمشاريع العقارية عن طريق ترتيب الاحتياج التمويلي من خلال صكوك مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطرحها على العملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات استثمارية أو صناديق استثمارية.
وتقدم شركة كفاءة المالية خدماتها عبر منصة رقمية وتطبيقات إلكترونية يقوم فيها العملاء بالتسجيل بخطوات سهلة وبسيطة؛ حيث ينحصر التسجيل حاليًّا على الموقع الرسمي، فيما سيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة العملاء يتميز بكونه أكثر سهولة في التسجيل والتواصل.
من جانبه قال مؤسس كفاءة المالية السيد يوسف الزميع: إنه يمكن للمستثمر تحويل الأموال من حسابه الخاص بشكل مباشر، ويكون أمين حفظ الأموال هو البنك العربي الوطني المرخص من البنك المركزي السعودي، ويتلقّى العميل الذي يقوم بالتسجيل كل تحديث بالفرص الاستثمارية المتاحة، وستكون الأسبقية للعميل الجاهز بالأموال المحولة على حسابه.
وأضاف: "تحرص الشركة على معرفة الرغبة الاستثمارية للعميل لتبحث عن الفرص التي تتناسب مع الاحتياج الاستثماري له، وعلى مستوى مشاريع التطوير العقاري، تحرص الشركة على اختيار مشاريع تحظى بمطورين عقاريين من ذوي الخبرات في المجال العقاري، وتكون المشاريع في أماكن جيدة سهلة البيع. وفيما يتعلّق بالتمويل متوسط وقصير الأجل، ذكر الأستاذ يوسف أن الشركة تحرص على اختيار الشركات النخبوية ذات الأداء المالي الجيد".
ولفت المؤسس السيد يوسف الزميع إلى أن "كفاءة" تضمّ فريقًا مختصًّا في التحليل الائتماني ودراسة الاقتصادية والمخاطر، وقد تم استقطاب فريق العمل من القطاع المالي داخل المملكة أو خارجها، ويحملون شهادات دولية؛ حيث سيعملون على توفير كافة المعلومات اللازمة للعميل من اجل تمكينه لاتخاذ القرار الاستثماري.
وتمنح شركة "كفاءة" المالية العديد من فرص الاستثمار بمزايا مختلفة ومتعددة عبر الصكوك؛ إذ توفر للمستثمرُ تدفقًا ماليًّا ودخلًا ثابتًا من خلال مدفوعات توزيعات الصكوك، كما أنها توفر سيولة دورية على العكس مما يحدث في بعض أدوات الاستثمار البديل التي يفتقد بعضها للسيولة.
وتقدم الصكوكُ نسبةَ فوائد أعلى من حيث العوائد المجزية، خاصة في فترات الانخفاض الاقتصادي أو الانخفاض بسعر الفائدة في الأسواق العالمية، نتيجة لثبات سعر فائدتها منذ الإصدار في أغلب الإصدارات، فضلًا عن كونها تعدّ أقلّ عرضة للمخاطر من الأسهم.