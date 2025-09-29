استشاري أورام: معدلات البقاء على قيد الحياة لبعض السرطانات المتقدمة ارتفعت 50% بسبب التقدم التقني والعلاجات وتقليل الاثار الجانبية 85%

*سرطان القولون والمستقيم*

وتناول أيضا فحص سرطان القولون والمستقيم، وقال هناك فحص احترازي المفروض انه يجرى كل 10 سنوات للأشخاص من 45-75 عاما في تنظير القولون الكامل، وهناك فحص الدم الخفي والبراز فحص سنوي منزلي غير مكلف قلل الوفيات من 15-33% - حسب الدراسات طويلة المدى-، أما التصوير المقطعي للقولون فهو بديل اقل تدخلاً كل خمس سنوات وهو مناسب للمرضى غير القادرين على التنظير التقليدي، مشيرا الى دراسة مدعمة بنسبة نجاح الفحص المبكر في تقليل الوفيات منها دراسة كوكرين التي تقول ان نسبة انخفاض الوفيات في سرطان الثدي 22% بفضل فحص الماموغرام، والفحص المبكر نجح في تقليل الإصابة والوفيات في البلدان المتقدمة بسرطان عنق الرحم بنسبة 68%، وانخفاض الوفيات بسرطان القولون مع الفحص المنتظم – دراسة أمريكية- بنسبة 43%، ملمحاً بان الفحص المبكر المنتظم يمنع 50% من وفيات السرطانات القابلة للفحص – المعهد الوطني الأمريكي للسرطان-، وتؤكد الدراسات الحديثة بأن كل دولار يستثمر في برامج الفحص المبكر يوفر من 3-7 دولارات في تكاليف العلاجات المتقدمة.