"تعليم جازان" تحصد المستوى الذهبي والفضي والبرونزي في برنامج "ريادي"

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المستوى الذهبي والفضي والبرونزي على مستوى المملكة في التصفيات النهائية في برنامج مبادرة الاستثمار وريادة الأعمال في التعليم "ريادي" الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.
وحقق الطالب طلال سالم المالكي من ثانوية عثوان المستوى الذهبي على المرحلة الثانوية بمشروع "رشفة سعودية"، فيما حقق الطالب إلياس محمد المالكي من متوسطة القعقاع المستوى الفضي على المرحلة الثانوية بمشروع "حَيفة بُن"، وحقق الطالب زياد حمزة علاقي من ثانوية الخوارزمي المستوى البرونزي على المرحلة الثانوية بمشروع "نبتة كوم"، فيما حققت الطالبة لجين أحمد الفيفي من متوسطة العدوين المستوى البرونزي على المرحلة المتوسطة بمشروع "رشفة وفائدة".
يِشار إلى أن البرنامج يهدف لإكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال، والاستثمار في التعليم، وبناء شخصية الطالب، وبث روح المبادرة والطموح لدى الطلاب والطالبات.
وشهدت التصفيات النهائية مشاركة 64 طالبًا وطالبة من المرحلة المتوسطة والثانوية و40 منسقًا ومنسقة يمثلون 40 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تضمن البرنامج تحكيمًا للمشاريع المشاركة، من قبل عدد من المختصين والخبراء في ريادة الأعمال، إضافة إلى المعرض المصاحب لعرض المشاريع المشاركة من المناطق التعليمية.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد حققت المركز الخامس على مستوى إدارة التعليم في تحقيق مستهدفات البرنامج حيث بلغ عدد المشاركين 199,721 طالبًا وطالبة.