"تعليم جازان" تحصد المستوى الذهبي والفضي والبرونزي في برنامج "ريادي"

وشهدت التصفيات النهائية مشاركة 64 طالبًا وطالبة من المرحلة المتوسطة والثانوية و40 منسقًا ومنسقة يمثلون 40 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تضمن البرنامج تحكيمًا للمشاريع المشاركة، من قبل عدد من المختصين والخبراء في ريادة الأعمال، إضافة إلى المعرض المصاحب لعرض المشاريع المشاركة من المناطق التعليمية.