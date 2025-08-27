آل دغيم: "منهج السياحة والضيافة" لطلاب الثانوية خطوة استراتيجية لإعداد جيل مؤهل

أوضح رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي، خالد آل دغيم، أن منهج "السياحة والضيافة" الموجه لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، يناقش مجموعة من الموضوعات والأهداف الحيوية المرتبطة بمستقبل السياحة في المملكة. وقد جرى إطلاق المنهج بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة السياحة، ويعتمد على أسلوب التعليم الذاتي لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات التطبيقية في مجالات السياحة والضيافة، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار آل دغيم إلى أن المنهج يتناول مفاهيم السياحة والضيافة، ويعمل على تعزيز الانتماء الوطني وإبراز المقومات السياحية للمملكة، إلى جانب ترسيخ الهوية والثقافة الوطنية من خلال السياحة والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. كما يشمل محاور مهمة مثل استعراض الفرص الوظيفية في قطاع السياحة، وفهم سلوكيات السائح، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال السياحية.
وأكد آل دغيم أن إدراج هذا المنهج يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل واعٍ ومؤهل في قطاع يُعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله في أن يسهم في تعزيز ثقافة السياحة المسؤولة، وتحفيز الإبداع والابتكار بين الطلاب، ليكونوا شركاء حقيقيين في تحقيق تطلعات الوطن في مجالات السياحة والضيافة، بما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030.