أسبوع الانتعاش.. فنادق الرياض تسجل أعلى الأسعار بسبب "دافوس" والسياحة الصحية "والضيافة الفاخرة"

سجلت الفنادق في الرياض انتعاشًا قويًّا في الحجوزات؛ وذلك بالتزامن مع انطلاق أهم الفاعليات السياحية والاقتصادية فيها.
فقد استضافت الرياض فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 28 و29 أبريل الحالي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، كما استضافت الرياض أيضًا خلال الفترة من 28- 30 أبريل الجاري فعاليات ملتقى "مستقبل السياحة الصحية" بتنظيم مشترك بين نادي السياحة الصحية وجمعية السياحة الصحية بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية.
كما استضافت الرياض قمة مستقبل الضيافة المقامة في فندق الفيصلية من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024م.
ونظرًا للمشاركة الكبيرة في تلك الفعاليات من أغلب دول العالم ارتفعت بشكل كبير أسعار الغرف الفندقية في فنادق الرياض؛ حيث تراوحت أسعار الفنادق لفئة خمسة نجوم حسب تطبيقات الحجوزات في المملكة، ما بين الـ5 آلاف ريال حتى 300 ألف ريال، مسجلة ارتفاعات قياسية تزامنًا مع الفترة التي تشهدها العاصمة في أسبوع المؤتمرات السابقة.
كما شهدت فنادق ومنشآت الإيواء في العاصمة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجار الخاص بالغرف الفندقية؛ إذ وصل بعضها إلى 100 ألف ريال.
ووصلت نسبة الإشغال في بعض الفنادق في وسط الرياض والقريبة من المطار إلى 100%؛ فيما وصلت أسعار بعض الأجنحة في مواقع الحجوزات الفندقية لليوم الواحد لما يتراوح ما بين 11 ألفًا إلى 15 ألف ريال.
يُذكر أن القطاع السياحي في السعودية قد سجل رقمًا قياسيًّا بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالميًّا في عالم الفنادق والضيافة.. وبحسب تقديرات "نايت فرانك"؛ فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030؛ حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حاليًا إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030؛ مما يشكل قفزة بنحو 215%.
وسيتوزع إجمالي الغرف الجديدة بحلول 2030 بواقع 37% لفنادق 5 نجوم، و36% للفنادق من فئة 4 نجوم، و17% لفئة 3 نجوم وأقل، و10% للشقق الفندقية.