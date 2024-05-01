أسبوع الانتعاش.. فنادق الرياض تسجل أعلى الأسعار بسبب "دافوس" والسياحة الصحية "والضيافة الفاخرة"

يُذكر أن القطاع السياحي في السعودية قد سجل رقمًا قياسيًّا بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالميًّا في عالم الفنادق والضيافة.. وبحسب تقديرات "نايت فرانك"؛ فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030؛ حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حاليًا إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030؛ مما يشكل قفزة بنحو 215%.