"التجارة" تستدعي أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال 3 أشهر

وأوضحت أن موقع "استدعاء" الإلكتروني يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين.