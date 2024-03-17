"التدريب التقني" توفر أكثر 18 ألف فرصة وظيفية للخريجين في فبراير

وأبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (29) مذكرة تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته، كما تم تنفيذ (63) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد (158) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات؛ بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.