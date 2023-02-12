"الراجحي": 102 ألف موظف من ذوي الإعاقة يعملون بالقطاعين العام والخاص

وأضاف "الراجحي" أنه تم إطلاق برنامج "مساعد الظل" من خلال توفير أشخاص يتم تدريبهم بشكل احترافي لتطوير مهارات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، كذلك إطلاق (3) مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام؛ موضحًا أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل الشامل في 36 مركزًا على مستوى المملكة، وتخدم 6860 مستفيدًا ولا يوجد قوائم انتظار، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزًا لعدد 22.600 مستفيد، ولا يوجد قوائم انتظار.