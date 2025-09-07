المستشار الذيابي يوضح ضوابط الغياب والإجازات في أنظمة الخدمة المدنية

وأشار الذيابي إلى أن قطع الإجازة الاعتيادية أثناء التمتع بها لا يكون إلا في حالتين: موافقة الموظف والجهة معًا على العودة، وتمتع الموظف بما لا يقل عن خمسة أيام من الإجازة. كما أكد أن الإجازات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، ويوم التأسيس، لا تُخصم من رصيد الإجازات ولا تُقطع.