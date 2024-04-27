يقام لأول مرة في المملكة وخارج أمريكا.. انطلاق منتدى "أوتر إيدج" لتعزيز منظومة تطبيقات الويب 3

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة "أنيموكا براندزا" يات سيو، تعريفًا عن الويب 3، والتقنيات التي يتضمنها مثل: البلوكتشين، والعملات المشفرة، والألعاب الإلكترونية والتطبيقات اللامركزية، والعقود الذكية، موضحًا أن رؤية الويب 3 هي إنشاء إنترنت أكثر انفتاحًا وأمانًا وتركيزًا على المستخدم ليتمتعوا بمزيد من التحكم في بياناتهم وتفاعلاتهم الرقمية.