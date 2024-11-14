بذهبيتين وفضيتين.. المنتخب السعودي يفوز بالمركز الأول في الأولمبياد العربي للرياضيات

تصدّر المنتخب السعودي للرياضيات قائمة المنتخبات العربية المشاركة في الأولمبياد العربي للرياضيات 2024، محققًا المركز الأول؛ بحصوله على ميداليتين ذهبيتين، ومثلهما فضيتان، في الدورة الرابعة من الأولمبياد الذي أقيم في دولة قطر من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة 83 طالبًا وطالبة يمثلون 21 دولة.
وحصل الطالبان يوسف بخيت من تعليم ينبع، ومعاذ القحطاني من تعليم الشرقية، على ميداليتين ذهبيتين، فيما نال الطالبان أحمد الشهري من تعليم الرياض، وأحمد خلاوي من تعليم جدة، ميداليتين فضيتين.
وحصد المنتخب هذه النتائج بعد رحلة إعداد وتأهيل في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، تلقى المنتخب خلالها آلاف الساعات التدريبية، على أيدي نخبة من المدربين والخبراء السعوديين والأجانب.
وتعد هذه المشاركة الثالثة للمملكة في الأولمبياد العربي للرياضيات، وبنتيجة اليوم ارتفع رصيدها في هذه المنافسة إلى 11 ميدالية، منها 5 ذهبيات، ومثلها فضيات، وميدالية برونزية.
يذكر أن النسخة الأولى من هذا الأولمبياد الذي ينعقد كل سنتين، بإشراف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، كانت قد أقيمت في مدينة جدة، ويشارك فيه طلاب المرحلة الثانوية المتميّزون في الرياضيات، وتشمل اختباراته الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات.