بذهبيتين وفضيتين.. المنتخب السعودي يفوز بالمركز الأول في الأولمبياد العربي للرياضيات

تصدّر المنتخب السعودي للرياضيات قائمة المنتخبات العربية المشاركة في الأولمبياد العربي للرياضيات 2024، محققًا المركز الأول؛ بحصوله على ميداليتين ذهبيتين، ومثلهما فضيتان، في الدورة الرابعة من الأولمبياد الذي أقيم في دولة قطر من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة 83 طالبًا وطالبة يمثلون 21 دولة.