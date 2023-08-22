سيول وشلالات.. أمطار جازان تشكل لوحة جمالية وتحذيرات من الصواعق

شهدت منطقة جازان أمطارًا غزيرة إلى متوسطة في أغلب محافظاتها منذ ظهر اليوم الثلاثاء، ونتجت عنها سيول وبرديات في بعض المواقع بهذه المحافظات.
ورصدت عدسة "سبق" مشاهد من تلك الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة الدرب، حيث جرت عدد من السيول وكان أبرزها وادي رملان الذي يعرف بقوة جريانه ويتجاوز أحيانًا العبارات المخصص لتدفق المياه من أسفل الطريق.
وشهدت المنطقة صواعق رعدية كثيفة تزامنًا مع الهطولات المطرية فيما تعرضت إحدى المركبات لصاعقة رعدية خلال مرورها بطريق جازان - صبيا ونجا منها ركابها من تلك الصاعقة.
وكانت قد حذرت جهات الاختصاص ومهتمون من الخروج أثناء الصواعق الشديدة تجنبًا لمخاطر الإصابة.