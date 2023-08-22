سيول وشلالات.. أمطار جازان تشكل لوحة جمالية وتحذيرات من الصواعق

ورصدت عدسة "سبق" مشاهد من تلك الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة الدرب، حيث جرت عدد من السيول وكان أبرزها وادي رملان الذي يعرف بقوة جريانه ويتجاوز أحيانًا العبارات المخصص لتدفق المياه من أسفل الطريق.