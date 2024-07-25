بمشاركة 150 رائد أعمال دوليًّا.. إطلاق معرض العمرة والحج والسياحة الإسلامية في جاكرتا

يعدّ هذا الحدث، الذي تمّ تنظيمه تحت اسم "المعرض الإسلامي الدولي 2024"، منتدى لتبادل الأفكار الجديدة بين ممارسي السياحة المسلمين وواضعي سياسات العمرة والحج وممارسي الفنادق والبائعين والمشترين، سواء من داخل الدولة أو خارجها. كما سيقدم المعرض عروض العمرة والحج والسياحة الإسلامية للزوار من خلال تقديم أفضل الأسعار. ويعد نجاح إقامة المعرض الإسلامي الدولي لمدة 14 عامًا متتالية جعل من هذا النشاط أفضل وأكبر معرض إسلامي دولي في منطقة جنوب شرق آسيا.