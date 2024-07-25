بمشاركة 150 رائد أعمال دوليًّا.. إطلاق معرض العمرة والحج والسياحة الإسلامية في جاكرتا

يشارك 150 من روّاد الأعمال في مجال الحج والعمرة من مختلف دول العالم في معرض العمرة والحج والسياحة الإسلامية، الذي أُقيم في الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2024 في قاعة الجمعية بمركز جاكرتا للمؤتمرات "JCC"، سينايان، جاكرتا.
ويشارك من بين المتحدثين في المعرض سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وشركات الحج والعمرة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام من مختلف مناطق العالم. ويشارك أيضًا حوالي 50 من رواد الأعمال المحليين في مجال الحج والعمرة في إحياء المعرض.
ويقيم وزيرُ السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا حفلَ عشاء تحضره وفودٌ دولية مدعوّة من مختلف البلدان، وسيكون هناك أكثر من 500 من رواد الأعمال الدوليين، وسفراء من عدة دول لتقديم المعالم الثقافية الإندونيسية، وخاصة المنتجات الاقتصادية الإبداعية التي تدعم أنشطة السياحة الإسلامية والعمرة والحج.
يعدّ هذا الحدث، الذي تمّ تنظيمه تحت اسم "المعرض الإسلامي الدولي 2024"، منتدى لتبادل الأفكار الجديدة بين ممارسي السياحة المسلمين وواضعي سياسات العمرة والحج وممارسي الفنادق والبائعين والمشترين، سواء من داخل الدولة أو خارجها. كما سيقدم المعرض عروض العمرة والحج والسياحة الإسلامية للزوار من خلال تقديم أفضل الأسعار. ويعد نجاح إقامة المعرض الإسلامي الدولي لمدة 14 عامًا متتالية جعل من هذا النشاط أفضل وأكبر معرض إسلامي دولي في منطقة جنوب شرق آسيا.
ويفتتح غدًا معرض العمرة والحج والسياحة الإسلامية إكسبو 2024 بجاكرتا نائب وزير الشؤون الدينية، سيف رحمت دسوقي، مع المدير العام لمنظّمي الحج والعمرة "PHU" بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية هيلمان لطيف. وسيحضر الحدثَ أيضًا وزيرُ السياحة والاقتصاد الإبداعي ساندياغا صلاح الدين أونو.