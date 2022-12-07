وفد "الصادرات" يزور القاهرة تعزيزًا لنفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى مصر

وعلى هامش الزيارة، ستوقّع "هيئة الصادرات" اتفاقية تعاون مع واحدة من أهم المنصات الرقمية في السوق الإفريقي والهادفة إلى ترويج منتجات المصدرين وربطهم بالمستوردين ومزودي خدمات التصدير من جميع أنحاء العالم، جاءت الاتفاقية جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الصادرات الوطنية في الأسواق الواعدة عبر تقديم حلول نوعية تتيح للمتخصصين في الهيئة متابعة أداء المصدرين السعوديين بشكل مستمر يمكن من خلاله تحسين الأداء، إضافة لمباركتها ضمن برنامج الزيارة بسلسلة اتفاقيات تعاون بين "مجموعة ساري السعودية" وبين عدد من الشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية للتوسع في صادرات الخدمات الوطنية في السوق المصري.