"الأرصاد" يرفع مستوى الجاهزية والتنسيق استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد

رأس الرئيسُ التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم، اجتماعًا بمقرّ المركز في جدة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 1446هـ؛ حيث ركز على رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع وزارة التعليم للتعامل مع الظواهر الجوية التي قد تؤثر على مناطق المملكة.
وتمّ خلال الاجتماع استعراض الخطط والبرامج المعدة لدعم وزارة التعليم بمعلومات الطقس على مدار الساعة، بما يضمن سلامة الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم. الدكتور غلام شدّد على أهمية توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالطقس والظواهر الجوية بسرعة ودقة؛ لتعزيز الاستجابة الفعالة.
كما تمّ عرض استعدادات المركز وبرامجه التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد وعناصر الطقس والظواهر الجوية المحتملة. تضمّنت هذه البرامج موادّ تثقيفية مصممة لتعزيز فهم الطلاب للظواهر الجوية وكيفية التعامل معها بأمان.
شارك في الاجتماع مديرو فروع المركز في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب ممثلين من إدارات الإعلام والتوعية وإدارة الأزمات والكوارث، وعدد من المختصين في الطقس والمناخ. ناقش المشاركون تعزيز التعاون والتنسيق بين المركز ووزارة التعليم؛ لضمان أن تكون المدارس مهيأة للتعامل مع أي تغيرات جوية محتملة، مع توفير الدعم والمعلومات اللازمة للمعلمين والإداريين.
في ختام الاجتماع أكّد الدكتور غلام التزام المركز الوطني للأرصاد بتقديم أفضل الخدمات والمعلومات لضمان سلامة الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، داعيًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.