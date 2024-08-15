"الأرصاد" يرفع مستوى الجاهزية والتنسيق استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد

رأس الرئيسُ التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، اليوم، اجتماعًا بمقرّ المركز في جدة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي 1446هـ؛ حيث ركز على رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع وزارة التعليم للتعامل مع الظواهر الجوية التي قد تؤثر على مناطق المملكة.