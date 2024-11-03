وزير النقل: المملكة تتصدَّر عالمياً في ترابط شبكة الطرق وتحقّق انخفاضاً بنسبة 50% في وفيات الطرق

وأوضح "الجاسر"؛ أن المملكة، كأول دولة في الشرق الأوسط، نفّذت عديداً من الابتكارات العلمية في قطاع الطرق، مثل تقنية تبريد الطرق واستخدام الطرق المطاطية؛ ما أسهم في تقدمها إلى المركز الرابع في مؤشر جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين.