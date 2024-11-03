وزير النقل: المملكة تتصدَّر عالمياً في ترابط شبكة الطرق وتحقّق انخفاضاً بنسبة 50% في وفيات الطرق

أكَّد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر؛ خلال كلمته في مؤتمر السلامة واستدامة الطرق 2024، أن شبكة الطرق في المملكة تُعد الأولى عالمياً من حيث الترابط؛ ما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة للأفراد والبضائع، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.
وأوضح "الجاسر"؛ أن المملكة، كأول دولة في الشرق الأوسط، نفّذت عديداً من الابتكارات العلمية في قطاع الطرق، مثل تقنية تبريد الطرق واستخدام الطرق المطاطية؛ ما أسهم في تقدمها إلى المركز الرابع في مؤشر جودة الطرق بين دول مجموعة العشرين.
وأشار الوزير إلى أن المملكة حققت انخفاضاً ملحوظاً في معدلات وفيات الطرق بنحو 50%؛ ما يعكس التزام المملكة بتعزيز مستوى السلامة المرورية عبر مشاريعها المتطورة.