"الصبان": لا يمكن إلقاء عبء مواجهة تغيُّر المناخ على الدول النامية وبالأخص "المصدِّرة للبترول"

وقال "الصبان": "لا أحد ينكر أن مناخ الأرض يتغير، وفي الوقت نفسه لا يمكن إلقاء عبء مواجهته على الدول النامية، وبخاصة تلك المصدرة للبترول، مثل المملكة العربية السعودية؛ فالدول الصناعية وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم عبر استخدامها المفرط للنفط وغيره من مصادر الطاقة الأحفورية؛ وبالتالي، ووفقًا لمبدأ "على الملوث أن يدفع"، المُدرج في اتفاقية المناخ، يجب توجيه اللوم لمَن قام بالخطأ، وتحميله الفاتورة".